Die Teilnehmer des Klimagipfels Cop31 im türkischen Antalya ringen noch um eine Abschlusserklärung. (Anadolu Agency)

Am Abend begann eine Plenumssitzung, bei der allerdings nur technische Fragen erörtert wurden. Die zentralen politischen Entscheidungen blieben ungeklärt. Der türkische Umweltminister und Präsident der Klimakonferenz, Kurum, zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung möglich ist. Einige Delegierte entrollten ein Protestbanner und warnten vor einem Scheitern der Konferenz.

Eine Vertreterin der Europäischen Union sagte in Antalya, der bisherige Entwurf sei nicht ausbalanciert. Es brauche wesentliche Änderungen. Andernfalls sei es möglich, dass es keine Abschlusserklärung gebe. Beschlüsse auf den Klimagipfeln werden in der Regel einstimmig gefasst.

Panama erklärte bereits, einen gemeinsamen Beschluss zu blockieren, wenn es keine ehrgeizigeren Bekenntnisse zum Klimaschutz gebe.

Eine Allianz von rund 20 Ländern, darunter Deutschland, wirbt für konkrete Schritte beim Ausstieg aus fossiler Energie. Bundesumweltminister Schneider sagte, wir müssten aufhören, unsere Welt zu verbrennen. Einige Teilnehmerländer wollten nicht, dass auf der Konferenz von fossilen Brennstoffen gesprochen werde, weil sie damit viel Geld verdienten, ergänzte der SPD-Politiker mit Blick auf Ölförderländer wie Saudi-Arabien und Russland.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.