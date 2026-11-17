Die Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet, soll teilweise eingestürzt sein. (imago / SNA / Konstantin Mihalchevskiy)

Von russischer Seite wurde ein Angriff auf das 19 Kilometer lange Bauwerk bestätigt. Es hieß, es habe zwei Tote gegeben. Eisenbahn- und Straßenverkehr seien eingestellt worden. Die russische Regierung berief eine Krisensitzung ein. Laut russischen Medien kündigte der Kreml an, die Brücke werde repariert und schöner als zuvor wieder aufgebaut. Kreml-Sprecher Peskow hatte zunächst von "kleineren Schäden" gesprochen.

Die Ukraine nahm die Brücke über die Straße von Kertsch, die das russische Festland und die 2014 von Moskau annektierte Halbinsel Krim verbindet, bereits in der Nacht zum Montag ins Visier. Die ukrainische Armee griff die 2018 eröffnete, symbolträchtige und strategisch wichtige Brücke seit Beginn der großangelegten russischen Invasion im Februar 2022 immer wieder an. Die russische Armee transportiert über das Bauwerk unter anderem militärische Ausrüstung auf die Krim.

Auch russische Angriffe auf Brücken in der Ukraine

Russland und die Ukraine haben zuletzt gegenseitig wichtige Brücken angegriffen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wiederum wurden nach Angaben von Bürgermeister Klitschko die Nord- und die Südbrücke über den Fluss Dnipro getroffen. Diese wurden inzwischen für den Verkehr gesperrt. Zudem ist die Wasser- und Wärmeversorgung in einigen Stadtteilen nach den Attacken gestört.

Pistorius kündigte weitere Winterhilfen an

Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte in Brüssel vor einem Treffen des EU-Verteidigungsrates an, dass Deutschland die Ukraine angesichts der bevorstehenden Wintermonate mit einem weiteren militärischen Hilfspaket im Umfang von umgerechnet rund 273 Millionen Euro unterstützt. Schwerpunkt des Pakets im Rahmen des sogenannten PURL-Programms, bei dem Verbündete US-Waffen für die Ukraine kaufen, sei die Luftverteidigung, führte der SPD-Politiker aus. Russland greife vor dem Winter gezielt die ukrainische Energie- und Wärmeversorgung an. Dem müsse man entgegentreten. Zurückhaltend äußerte sich der Minister zu Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Die immer intensiveren russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung sprächen nicht für eine Verhandlungsbereitschaft Moskaus.

An dem Treffen in Brüssel nimmt auch der Unterstaatssekretär im US-Verteidigungsministerium, Colby, teil. Die Europäer erwarten von den USA in den nächsten Wochen Angaben über einen Abzug von US-Truppen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.