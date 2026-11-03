Erneut russische nächtliche Angriffe auf die Ukraine (AFP/HANDOUT)

Wie die Regierung in Kiew mitteilte, wurden Anlagen in zehn Regionen des Landes attackiert. Schwere Schäden gab es unter anderem in den Städten Charkiw, Winnyzja und Schytomyr. Vielerorts fiel der Strom aus, darunter in der Hauptstadtregion. In Charkiw wurde zudem ein Krankenhaus getroffen. Nach Behördenangaben wurden mehr als 70 Menschen verletzt; rund 230 Patienten mussten in Sicherheit gebracht werden. Bei einer weiteren Attacke auf eine medizinische Einrichtung in der Stadt Dnipro gab es einen Toten.

Aus Russland wurde wiederum ein massiver ukrainischer Luftangriff mit fast 500 Drohnen auf den Großraum der Hauptstadt Moskau und umliegende Regionen gemeldet. In der Stadt Jaroslawl wurde laut Behördenangaben eine Raffinerie getroffen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.