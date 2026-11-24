Bundesfrauenministerin Prien stellt das Lagebild Häusliche Gewalt vor. (IMAGO / BREUEL-BILD / IMAGO)

Rund 60 Prozent waren Opfer von Gewalt in einer aktuellen oder früheren Partnerschaft sowie innerhalb der Familie. Insgesamt erfasste die Polizei im vergangenen Jahr fast 54.700 weibliche Opfer einer Sexualstraftat, knapp die Hälfte war minderjährig. Die Zahl der polizeilich registrierten Opfer häuslicher Gewalt stieg mit rund 280.000 auf einen neuen Höchststand. Einen deutlichen Anstieg gab es außerdem bei der Zahl weiblicher Opfer von digitaler Gewalt, und zwar um 15,7 Prozent.

"Gewalt gegen Frauen alltäglich"

Bundesjustizministerin Hubig und Bundesfrauenministerin Prien betonten, die Lagebilder zeigten, wie alltäglich Gewalt gegen Frauen sei. Das müsse sich ändern. Jede Frau habe ein Recht auf ein Leben ohne Angst und Gewalt. Bundesinnenminister Dobrindt erklärte, die Betroffenen müssten besser geschützt und Täter konsequent zur Verantwortung gezogen werden. Dobrindt kündigte an, konkrete Hilfsangebote stärken zu wollen sowie eine sichere Dokumentation von Übergriffen zu ermöglichen. Ziel sei, bislang verborgene Gewalt sichtbar zu machen.

Gewalt vor allem im privaten Umfeld

Die Beauftragte für Gewaltschutz beim Deutschen Frauenrat, Haller, betonte, die Gefahr für Mädchen und Frauen in Deutschland Opfer von Gewalt zu werden, sei sehr, sehr groß und vor allem im privaten Umfeld zu verorten. Die Sozialarbeiterin sagte im Deutschlandfunk , die stetig steigenden Zahlen seien zum einen darauf zurückzuführen, dass Männer mehr Macht abgeben müssten, was zu Gewalt führen könne. Außerdem steige die Bereitschaft Taten anzuzeigen. Haller gab auch zu bedenken, dass nur fünf Prozent der Taten angezeigt würden und das Dunkelfeld deutlich größer sei.

Haller: Rechtspraxis muss sich ändern

Die Gewaltschutz-Expertin lobte den Einsatz von Bundesjustizministerin Hubig, forderte zugleich aber mehr Präventionsmaßnahmen, Beratungsangebote und Plätze in Frauenhäusern. Auch die Rechtspraxis müsse sich angesichts patriarchaler Gesetzestexte ändern. Man brauche Fortbildungen von Richtern, damit Gewalt gegen Frauen auch erkannt werden könne.

Anstieg auch bei digitaler Gewalt

Einen Anstieg gab es dem Lagebild des BKA zufolge auch bei digitaler Gewalt. Die Zahl der weiblichen Opfer stieg hier im Vergleich zum Vorjahr um knapp 16 Prozent. Die meisten der 31.221 betroffenen Mädchen und Frauen seien Opfer von Nötigung, Bedrohung und Stalking geworden. Etwa 30 Prozent von ihnen waren demnach zum Tatzeitpunkt minderjährig.

Bundestagspräsidentin Klöckner forderte von den Betreibern der Online-Plattformen ein schnelleres Eingreifen. Die CDU-Politikerin schrieb in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung, Hassnachrichten, Drohungen und sexualisierte Fake-Bilder müssten innerhalb von Stunden gelöscht werden. Klöckner verwies darauf, dass sich immer mehr Frauen aus der Öffentlichkeit zurückzögen, sich nicht mehr im Internet äußerten oder darauf verzichteten, für politische Ämter zu kandidieren. Wenn Frauen verstummten, sei das ein gesellschaftliches Problem.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.