UNO-Vollversammlung

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu spricht vor der Generalversammlung der UNO. (Yuki Iwamura / AP / dpa / Yuki Iwamura)

Israel habe die iranischen Atomanlagen zerstören müssen, um das Land daran zu hindern, Atombomben zu entwickeln. Er bezeichnete die Machthaber in Teheran als mörderische Diktatur, die auf die Vernichtung Israel abziele. Im Besitz von Atomwaffen wäre der Iran eine Bedrohung für die ganze Welt, erklärte Netanjahu. Vor Beginn seiner Rede verließen zahlreiche Diplomaten den Saal.

Palästinenserpräsident Abbas hatte zuvor in seiner Ansprache Israels Politik als existenzielle Bedrohung für das palästinensische Volk verurteilt. Er verwies auf die israelische Besatzung im Westjordanland und die Lage im Gazastreifen. Abbas musste per Videobotschaft sprechen, die USA hatten ihm und weiteren ranghohen palästinensischen Vertretern die Einreise zur Generalversammlung verweigert.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.