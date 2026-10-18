Nach Angaben der ukrainischen Militärverwaltung kam bei Attacken auf die Stadt Saporischschja im Südosten des Landes eine Frau ums Leben. Zwei Mehrfamilienhäuser wurden beschädigt. Bei Drohnenangriffen auf die zentralukrainische Stadt Poltawa wurde eine weitere Frau getötet.
Die russischen Behörden meldeten wiederum einen massiven Drohnenangriff der Ukraine auf die Region Sankt Petersburg. Nach Angaben des Gouverneurs kam dabei ein Mensch ums Leben. Ein Öllager geriet demnach in Brand.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.