Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Filippo Attili)

Am 22. Oktober 2022 wurde sie als erste Ministerpräsidentin Italiens vereidigt. Sie regiert damit seit 1.413 Tagen. Dies gilt als symbolischer Erfolg für Meloni. Sie plant aus diesem Anlass heute eine Kundgebung. Zwischen 2001 und 2005 kam der damalige Regierungschef Berlusconi auf einen Tag weniger. Allerdings regierte Berlusconi danach mit einem umgebildeten Kabinett noch ein gutes Jahr weiter.

Die italienische Politik war in den vergangenen Jahrzehnten von Instabilität geprägt. Seit der Republikgründung im Jahr 1946 gab es insgesamt 68 Regierungen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.