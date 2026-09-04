Politik
1.413 Tage im Amt: Melonis Kabinett bricht italienischen Rekord

Das Kabinett der rechtsgerichteten Politikerin Meloni ist so lange im Amt wie kein anderes seit der Gründung der italienischen Republik vor achtzig Jahren.

    Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei der Teilnahme an einem Gipfeltreffen der EU in Brüssel am 16. Oktober 2024.
    Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Filippo Attili)
    Am 22. Oktober 2022 wurde sie als erste Ministerpräsidentin Italiens vereidigt. Sie regiert damit seit 1.413 Tagen. Dies gilt als symbolischer Erfolg für Meloni. Sie plant aus diesem Anlass heute eine Kundgebung. Zwischen 2001 und 2005 kam der damalige Regierungschef Berlusconi auf einen Tag weniger. Allerdings regierte Berlusconi danach mit einem umgebildeten Kabinett noch ein gutes Jahr weiter.
    Die italienische Politik war in den vergangenen Jahrzehnten von Instabilität geprägt. Seit der Republikgründung im Jahr 1946 gab es insgesamt 68 Regierungen.
    Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.