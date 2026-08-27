Kriminalität

1,5 Tonnen Crystal Meth wurden im Hamburger Hafen entdeckt. (Julian Stratenschulte/dpa)

Die Drogen seien in einem Seecontainer versteckt gewesen, der laut Frachtpapieren Reis aus Pakistan geladen hatte, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Wert der sichergestellten Menge wird auf rund 28 Millionen Euro geschätzt.

Die Drogen wurden den Angaben zufolge bereits Anfang Mai entdeckt. Die Ermittlungen zu den Hintermännern dauerten an. Methamphetamin ist auch bekannt als Crystal Meth. Der Konsum der synthetischen Droge kann sehr schnell zu Abhängigkeit und körperlichem Verfall führen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.