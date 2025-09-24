Taifun "Ragasa"

Eine Flutwelle habe eine Ortschaft im Osten der Insel erfasst, teilte die Feuerwehr mit. Mehr als 120 Menschen würden vermisst. Zuvor hatte es bereits auf den Philippinen mindestens sieben Tote beim Durchzug des Sturms gegeben
"Ragasa" zieht nun in Richtung der südchinesischen Küste. In der Metropole Shenzhen wurde die Evakuierung küstennaher und niedrig gelegener Gebiete angeordnet. Etwa 400.000 Einwohner sind betroffen. Auch in Hongkong warnten die Behörden vor dem Wirbelsturm.
Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.