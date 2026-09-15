Demonstration in Istanbul

Bei einer Demonstration vor einem Gerichtsgebäude in Istanbul nahm die Polizei laut Augenzeugenberichten mindestens 150 Menschen fest. Die Menschen hatten sich dort versammelt, um gegen die Razzien in der LGBTQ-Community vom Wochenende zu protestieren. Auch dabei waren landesweit viele Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen worden.
In der Türkei ist Homosexualität nicht strafbar, offen queere Menschen werden jedoch schon lange diskriminiert.
Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.