US-Bundesstaat Ohio

Nach Angaben der Behörden sollte das Haus in Hamden eigentlich im Rahmen einer anderen Ermittlung durchsucht werden. (picture alliance / AP Photo / Carolyn Kaster / Carolyn Kaster)

Sie sollen jahrelang auf wenigen Quadratmetern zwischen Müll und Fäkalien gelebt haben. Laut den Behörden trugen sie schwerwiegende körperliche Schäden davon, einige können nicht sprechen.

Die Generalstaatsanwaltschaft von Ohio gab an, dass das Haus im Rahmen einer anderen Ermittlung durchsucht werden sollte. Dabei seien die Kinder im Alter zwischen einem und 18 Jahren entdeckt worden. Vier Erwachsene wurden festgenommen. Medienberichten zufolge handelt es sich um die Eltern und Großeltern. Es wurde Anklage wegen schwerer Kindeswohlgefährdung erhoben.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.