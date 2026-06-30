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Der Konvoi sei eindeutig gekennzeichnet gewesen, sagte ein UNO-Sprecher. Fünf der Opfer seien Mitarbeiter von Hilfsorganisationen gewesen. Sie hatten demnach eine Fortbildung des Welternährungsprogramms besucht, als sie auf dem Rückweg von einer Gruppe bewaffneter Männer angegriffen wurden.

Der Südsudan hatte sich vor 15 Jahren für unabhängig vom Sudan erklärt. Das ostafrikanische Land befindet sich in einem lang anhaltenden Bürgerkrieg, der nach Angaben des Flüchtlingshilfswerk UNHCR eine der schlimmsten Vertreibungskrisen der vergangenen Jahre ausgelöst hat.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.