Vor NATO-Gipfel in Ankara

In einigen Tagen steht der NATO-Gipfel in Ankara an (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Dies teilte die Staatsanwaltschaft der türkischen Hauptstadt mit. Danach folgten die Festnahmen auf eine Serie von Razzien in den vergangenen Tagen. Unter den Inhaftierten sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten der Chefredakteur einer Zeitung, die sich für die Rechte sexueller Minderheiten einsetzt, sowie eine Wirtschaftsprofessorin von der Universität Ankara.

Das NATO-Treffen findet am 7. und 8. Juli in Ankara statt. Erwartet werden die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedstaaten, darunter US-Präsident Trump.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.