Niederlande

Das Gericht in Zwolle verurteilte den 42-Jährigen zudem wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Dem Urteil zufolge war der Mann Anführer einer Bande, die Hunderte Migranten in Lagern in Libyen festgehalten und dort misshandelt hatte. Die Migranten aus Eritrea seien zudem gezwungen worden, Kontakt zu Angehörigen in Europa aufzunehmen, damit diese hohe Summen für ihre Freilassung überwiesen.
Das Verfahren fand in den Niederlanden statt, da einige Opfer und ihre Angehörigen dort Asyl beantragt hatten.
Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.