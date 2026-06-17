Im letzten Jahr waren zum ersten Mal die Hälfte aller Zahlungen bargeldlos (Archivbild). (picture alliance / Shotshop / Monkey Business 2)

Bei 55 Prozent aller erfassten Vorgänge sei kein Bargeld mehr zum Einsatz gekommen, teilte die Bundesbank mit. Basis für die Erhebung waren Befragungen zum Zahlungsverhalten, die von September bis Dezember 2025 durchgeführt worden sind. Demnach haben nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen Anteil an der Digitalisierung im Zahlungsverkehr. Menschen mit niedrigerem Einkommen, geringer digitaler Erfahrung, gesundheitlichen Einschränkungen sowie Ältere nutzten beim Einkauf häufiger Bargeld. 80 Prozent der Befragten halten es laut Bundesbank für wichtig, dass weiterhin bar bezahlt werden kann.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.