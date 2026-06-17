Bundesbank
2025: Erstmals mehr als die Hälfte der Zahlungen bargeldlos

Im vergangenen Jahr sind erstmals tägliche Einkäufe häufiger bargeldlos bezahlt worden als mit Scheinen oder Münzen.

    Eine Frauenhand mit dunkelrot lackierten Nägeln legt ihre Kreditkarte auf ein Kartenlesegerät. Im Hintergrund ist ein Glas mit Rotwein zu sehen.
    Im letzten Jahr waren zum ersten Mal die Hälfte aller Zahlungen bargeldlos (Archivbild). (picture alliance / Shotshop / Monkey Business 2)
    Bei 55 Prozent aller erfassten Vorgänge sei kein Bargeld mehr zum Einsatz gekommen, teilte die Bundesbank mit. Basis für die Erhebung waren Befragungen zum Zahlungsverhalten, die von September bis Dezember 2025 durchgeführt worden sind. Demnach haben nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen Anteil an der Digitalisierung im Zahlungsverkehr. Menschen mit niedrigerem Einkommen, geringer digitaler Erfahrung, gesundheitlichen Einschränkungen sowie Ältere nutzten beim Einkauf häufiger Bargeld. 80 Prozent der Befragten halten es laut Bundesbank für wichtig, dass weiterhin bar bezahlt werden kann.
    Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.