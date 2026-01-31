Die Absatzzahlen von Wärmepumpen steigen. (picture alliance / Goldmann )

Das berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Jahresbilanz des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie, BDH. Vor allem die Nachfrage nach Ölheizungen war vergangenes Jahr gering: 22.500 dieser Wärmeerzeuger wurden verkauft, ein Minus von 74 Prozent, wie aus der Jahresbilanz hervorgeht. Auch bei den Gasheizungen registrierte der Verband einen Rückgang. Deutlichen Zuwachs mit einem Plus von 55 Prozent vermerkte der BDH hingegen beim Absatz der Heizungs-Wärmepumpen. Sie wurden den Angaben zufolge 299.000-mal verkauft.

