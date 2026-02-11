Autoindustrie

Nach vorläufigen Daten des Verbands der Automobilindustrie waren 726.000 Menschen in der Branche tätig. Das waren knapp 47.000 weniger als ein Jahr zuvor. Bei einer Umfrage gaben laut VDA fast zwei Drittel der befragten Unternehmen an, im vergangenen Jahr Stellen in Deutschland abgebaut zu haben. Fast jedes zweite Unternehmen reduziere auch aktuell Arbeitsplätze. VDA-Chefin Müller sagte, Deutschland habe eine massive Standortkrise.
