Statistisches Bundesamt Wiesbaden (dpa)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden im vergangenen Jahr bundesweit 3.517 Kinder adoptiert. Das waren vier Prozent weniger als im Vorjahr. Laut den Statistikern setzte sich damit der langfristige Rückgang fort. 1993 hatte es mit fast 8.700 Adoptionen einen Höchststand gegeben, bis 2009 halbierten sich die Zahlen. Seitdem bewegen sie sich auf niedrigem Niveau.

Drei Viertel der Kinder wurde von der Stiefmutter oder dem Stiefvater angenommen. Im Schnitt lag das Alter bei der Adoption bei knapp über fünf Jahren.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.