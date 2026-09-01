Symbolbild für einen Abschiebeflug (picture alliance / Daniel Kubirski)

Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, handelt es sich um 22 Männer, die allesamt strafrechtlich in Erscheinung getreten seien. Die Rückführung sei per Charterflug in die afghanische Hauptstadt Kabul erfolgt. Insgesamt seien damit seit Beginn der Legislaturperiode 250 Afghanen aus Deutschland abgeschoben worden.

Grundlage für die zuletzt häufigeren Flüge sind Vereinbarungen mit den Taliban. Die Ausweitung von Abschiebungen ist ein erklärtes Ziel der schwarz-roten Bundesregierung.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.