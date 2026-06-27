Christopher Street Day

Dominik Krause, Oberbürgermeister von München, und sein Lebensgefährte Sebastian Müller nehmen an der CSD-Parade teil. (Felix Hörhager / dpa / Felix Hörhager)

Nach Angaben der Polizei schauten schätzungsweise 200.000 Besucher der Parade vom Straßenrand aus zu. Der CSD fand unter dem Motto "Unsere Vielfalt. Unsere Stärke" statt. Bei der Parade treten Menschen, deren sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder Lebensweise nicht traditionellen gesellschaftlichen Normen entspricht, für ihre Rechte ein. Ministerpräsident Söder erklärte mit Blick auf den CSD, Bayern sei weltoffen und tolerant. Im Freistaat könne jeder leben und lieben, wie er wolle.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.