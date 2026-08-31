Gipfel in Kirgistan
25-jähriges Bestehen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit

Der iranische Präsident Peseschkian ist zu einem zweitägigen Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit nach Kirgistan gereist.

    Der iranische Präsident Peseschkian in der kirgisischen Hauptstadt Bishkek, er geht auf einem roten Teppich.
    Der iranische Präsident Peseschkian in der kirgisischen Hauptstadt Bishkek (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Iranian Presidency)
    Er kam heute früh in der Hauptstadt Bischkek an. Bereits gestern war dort der chinesische Staatschef Xi Jinping eingetroffen. Auch Kremlchef Putin hat sich angesagt. Bei dem zweitägigen Treffen wird das 25-jährige Bestehen des Bündnisses begangen. - Der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit gehören neben China, Russland und dem Iran Belarus, Indien, Pakistan sowie vier zentralasiatische Staaten an. Weitere 16 Länder sind als Beobachter oder so genannte Dialogpartner angegliedert, darunter die Türkei, Saudi-Arabien und Katar. 
    Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.