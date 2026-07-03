Bundespräsident Steinmeier schickt ein Glückwunschschreiben zum Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung an US-Präsident Trump. (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Die gemeinsame Geschichte bedeute den Deutschen sehr viel, heißt es in einem Glückwunschschreiben an US-Präsident Trump. Sie sei eine Verpflichtung und schweiße die beiden Staaten zusammen. 250 Jahre USA seien ein Versprechen auf Freiheit, Recht und Selbstbestimmung. Diese Ideale hätten Weltgeschichte geschrieben und in besonderer Weise das Verhältnis zueinander geprägt. Deutsche hätten im 19. Jahrhundert geholfen, die amerikanische Republik zu erbauen. Umgekehrt wäre Deutschlands Weg zur Demokratie im 20. Jahrhundert ohne die USA undenkbar gewesen.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.