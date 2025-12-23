Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Wie die Behörden mitteilten, wurden die Opfer, darunter Frauen und Kinder, bereits am Sonntagabend in ihrem Bus überfallen. Seit Jahren greifen schwer bewaffnete kriminelle Banden immer wieder in ländlichen Gebieten im Nordwesten und im Zentrum Nigerias an, um Menschen zu entführen und Lösegeld zu erpressen. Zuletzt hatte das Präsidentschaftsbüro die Freilassung von 130 Schülern bekanntgegeben, die im November aus einem katholischen Internat entführt worden waren.

In Nigeria gibt es zahlreiche Konflikte zwischen verschiedenen Ethnien und Bevölkerungsgruppen, denen Christen wie Muslime gleichermaßen zum Opfer fallen.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.