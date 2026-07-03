Nach Ausschreitungen

Zuletzt war es bei den Demonstrationen der sogenannten "March and March"- Bewegung zu Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Die Bewegung kündigte an, jede Woche gegen illegale Einwanderung zu demonstrieren.
Seit Beginn der Protestwelle im April wurden laut Behörden mindestens vier Menschen bei rassistischen Übergriffen getötet. Besonders von Anfeindungen betroffen sind Menschen aus Malawi, Simbabwe oder Nigeria. Offiziellen Zahlen zufolge machen Migranten rund vier Prozent der Bevölkerung aus, die Dunkelziffer wird jedoch höher geschätzt.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.