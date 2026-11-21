Kontrolle des Verfassungsschutzes

"3:1 für Putin": Grünenpolitiker von Notz kritisiert Wahl von AfD und BSW ins Parlamentarische Kontrollgremium in Sachsen-Anhalt

Der Grünenpolitiker von Notz hat die Wahl von Abgeordneten der AfD und des BSW in das Parlamentarische Kontrollgremium des Landtags von Sachsen-Anhalt kritisiert. Von Notz sagte dem WDR, bei beiden Parteien stehe die Loyalität zur Bundesrepublik in ihrer bestehenden Form zumindest in Frage.