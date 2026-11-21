Deswegen gebe es ein ernstes sicherheitspolitisches Problem, betonte der Grünenpolitiker. Mit Blick auf die neue Zusammensetzung des vierköpfigen Gremiums sagte von Notz, zugespitzt formuliert stehe es nun 3 zu 1 für Putin. Es bestehe die Gefahr, dass ausländische Geheimdienste künftig weniger Erkenntnisse mit Deutschland teilen könnten - aus Sorge, die Informationen könnten in die falschen Hände geraten.
Der Magdeburger Landtag hatte den BSW-Abgeordneten Schulze, den CDU-Vertreter Schulenburg und die AfD-Politiker Rausch und Büttner in das Gremium gewählt, das den Verfassungsschutz kontrolliert. In Sachsen-Anhalt ist der AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.