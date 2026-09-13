Das Asisi-Panorama in Konstanz zeigt in einer Rundum-Projektion wie die Stadt im Mittelalter ausgesehen haben könnte. (Felix Kästle / dpa / Felix Kästle)

Das Rundbild des Künstlers Yadegar Asisi erstreckt sich auf rund 3.000 Quadratmetern und ist 30 Meter hoch. Es soll Konstanz zur Zeit des Konzils zeigen, das von 1414 bis 1418 dauerte. Besucher stehen mitten in einer kreisrunden Szenerie und können die mittelalterliche Stadt aus verschiedenen Perspektiven und Stockwerken betrachten. Zu sehen sind politische und religiöse Persönlichkeiten, aber auch Szenen aus dem Alltag der Menschen. Klang- und Lichteffekte sollen das historische Geschehen zusätzlich erlebbar machen.

Das Konzil brachte geistliche und weltliche Machthaber aus ganz Europa nach Konstanz. Eines der wichtigsten Ziele war es, die Spaltung der katholischen Kirche zu überwinden. Mit der Papstwahl 1417 endete die kirchliche Spaltung mit mehreren gleichzeitig amtierenden Päpsten.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.