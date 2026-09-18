Berichte der BBC

Berichten des britischen Senders BBC zufolge soll die Zelle überhitzt und zu voll gewesen sein. Bei den Opfern handelte es sich um Bergleute, die am Dienstag festgenommen worden waren. Ihnen wurde illegaler Rohstoffabbau vorgeworfen.
Die Sicherheitsbehörde Nigeria Security and Civil Defence Corps nannte als mögliche Todesursache einen Ausbruch von Diphtherie. Der Vorfall werde weiter geprüft. Nach Bekanntwerden der Todesfälle gab es Proteste, die von der Polizei laut Agenturberichten gewaltsam beendet wurden.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.