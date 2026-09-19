Berichte der BBC
37 Inhaftierte in nigerianischer Gefängniszelle ums Leben gekommen

In Nigeria sind in einer Gefängniszelle 37 Inhaftierte ums Leben gekommen.

    Die Flagge von Nigeria - grün-weiß gestreift
    Die Flagge von Nigeria (picture alliance / Russian Look / Maksim Konstantinov)
    Berichten des britischen Senders BBC zufolge soll die Zelle überhitzt und zu voll gewesen sein. Bei den Opfern handelte es sich um Bergleute, die am Dienstag festgenommen worden waren. Ihnen wurde illegaler Rohstoffabbau vorgeworfen.
    Die Sicherheitsbehörde Nigeria Security and Civil Defence Corps nannte als mögliche Todesursache einen Ausbruch von Diphtherie. Der Vorfall werde weiter geprüft. Nach Bekanntwerden der Todesfälle gab es Proteste, die von der Polizei laut Agenturberichten gewaltsam beendet wurden.
    Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.