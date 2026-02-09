Mehr als 4.000 Teilnehmer mit 60 geschmückten Wagen und Musikkapellen zogen durch die Straßen der Lausitzstadt. Karnevalsvereine aus Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern hatten sich monatelang auf den sogenannten "Zug der fröhlichen Leute" vorbereitet. Er gilt als größter Karnevalsumzug Ostdeutschlands und findet eigentlich traditionell einen Tag vor dem Rosenmontag statt. Dieses Jahr jährt sich rund um dieses Datum jedoch der schwere Luftangriff auf Cottbus vor 81 Jahren. Am 15. Februar 1945 kamen etwa 1.000 Menschen ums Leben. Daher wurde der Umzug in diesem Jahr um eine Woche vorverlegt.
