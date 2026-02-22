München
500 Passagiere sitzen wegen Schnee in Flugzeugen fest

In München haben etwa 500 Passagiere eine Nacht in Flugzeugen verbracht.

    Ein Airbus A350 der Lufthansa steht am Rollweg des Flughafens Muenchen. Im Hintergrund raeumen zahlreiche Winterdienstfahrzeuge parallel Schnee von der Start- und Landebahn.
    Flughafen Muenchen im Schneebetrieb waehrend Kaeltewelle in Bayern, Oberding, 11.01.2026 (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)
    Wie erst jetzt bekannt wurde, konnten die Maschinen in der Nacht auf Freitag wegen heftiger Schneefälle nicht starten. Laut Lufthansa standen außerdem keine Busse und keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung, weshalb auch ein Rücktransport zum Terminal nicht möglich war. Erst am frühen Morgen konnten die Passagiere schließlich abgeholt werden.
    Betroffen waren neben drei Lufthansa-Flügen nach Singapur, Kopenhagen und Danzig auch zwei Flüge nach Graz und Venedig.
    Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.