Wie erst jetzt bekannt wurde, konnten die Maschinen in der Nacht auf Freitag wegen heftiger Schneefälle nicht starten. Laut Lufthansa standen außerdem keine Busse und keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung, weshalb auch ein Rücktransport zum Terminal nicht möglich war. Erst am frühen Morgen konnten die Passagiere schließlich abgeholt werden.
Betroffen waren neben drei Lufthansa-Flügen nach Singapur, Kopenhagen und Danzig auch zwei Flüge nach Graz und Venedig.
Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.