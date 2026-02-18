Das geht aus Zahlen des Verbands der Automobilindustrie VDA hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Insgesamt waren 60 Prozent der in Ostdeutschland produzierten Pkw Elektroautos. In Westdeutschland waren es rund 35 Prozent. Insgesamt werden aufgrund der höheren Produktionsmenge aber mehr Elektroautos in Westdeutschland produziert.
Der hohe Anteil elektrisch betriebener Fahrzeuge ist auf Standorte von Tesla sowie von VW in Ostdeutschland zurückzuführen. Die Vorsitzende der IG Metall, Benner, forderte klare Standortzusagen für Ostdeutschland.
