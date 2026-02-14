Reden von Kallas und Lagarde

Am dritten und letzten Tag des internationalen Treffens stehen etwa Auftritte der EU-Außenbeauftragen Kallas und der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, auf dem Programm. Der Konferenzvorsitzende Ischinger hält zum Abschluss am frühen Nachmittag erneut eine Rede.
Im Mittelpunkt des Treffens stand in diesem Jahr das belastete transatlantische Verhältnis. Einen weiteren Schwerpunkt bildete der Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie der Iran-Konflikt.
Diese Nachricht wurde am 15.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.