Reden von Kallas und Lagarde
62. Münchner Sicherheitskonferenz endet

In München geht heute die 62. Sicherheitskonferenz zu Ende.

    An einem Absperrgitter vor dem Bayerischen Hof ist die Aufschrift „MSC - Munich Security Conference“ zu sehen, im Hintergrund die Münchner Frauenkirche.
    Die 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) geht heute nach drei Tagen zuende. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)
    Am dritten und letzten Tag des internationalen Treffens stehen etwa Auftritte der EU-Außenbeauftragen Kallas und der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, auf dem Programm. Der Konferenzvorsitzende Ischinger hält zum Abschluss am frühen Nachmittag erneut eine Rede.
    Im Mittelpunkt des Treffens stand in diesem Jahr das belastete transatlantische Verhältnis. Einen weiteren Schwerpunkt bildete der Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie der Iran-Konflikt.
