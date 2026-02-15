Reden von Kallas und Lagarde

Die 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) geht heute nach drei Tagen zuende. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Am dritten und letzten Tag des internationalen Treffens stehen etwa Auftritte der EU-Außenbeauftragen Kallas und der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, auf dem Programm. Der Konferenzvorsitzende Ischinger hält zum Abschluss am frühen Nachmittag eine Ansprache. Im Mittelpunkt des Treffens stehen in diesem Jahr das belastete transatlantische Verhältnis und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Deren Präsident Selenskyj erhielt gestern den Ewald-von-Kleist-Preis. Dieser ist nach dem Gründer der "Wehrkunde-Tagung" benannt, die der Vorläufer der heutigen Sicherheitskonferenz war. Selenskyj nahm die Auszeichnung stellvertretend für Mut und Widerstandsfähigkeit aller Ukrainer entgegen. Die Laudatio hielt Polens Ministerpräsident Tusk.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.