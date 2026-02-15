Reden von Kallas und Lagarde

Die 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) geht heute nach drei Tagen zuende. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Am dritten und letzten Tag des internationalen Treffens stehen etwa Auftritte der EU-Außenbeauftragen Kallas und der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, auf dem Programm. Der Konferenzvorsitzende Ischinger hält zum Abschluss am frühen Nachmittag eine Ansprache. Im Mittelpunkt des Treffens stand in diesem Jahr das belastete transatlantische Verhältnis. Einen weiteren Schwerpunkt bildete der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Präsident Selenskyj hatte sich gestern für die laufenden Friedensgespräche zu Kompromissen bereit gezeigt, die er allerdings auch von Moskau forderte. Er beklagte in diesem Zusammenhang einen einseitigen Druck der USA zulasten Kiews.

So diskutiere Washington mögliche Zugeständnisse oft nur mit der Ukraine, nicht aber mit Russland.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.