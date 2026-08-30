Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen (dpa / David Ebener)

Die Organisatoren sprachen von Hunderttausenden Besuchern, die sich an den vergangenen drei Tagen rund um die zehn Bühnen der Innenstadt eingefunden haben. Bis zum Abend waren noch Veranstaltungen geplant. Landtagspräsident Kuper betonte, 80 Jahre Demokratie bedeuteten 80 Jahre Zusammenhalt und Zuversicht in NRW. Ministerpräsident Wüst meinte selbstkritisch, die Politik habe gerade in den vergangenen Jahren immer mehr versprochen, als sie dann gehalten habe. Deshalb solle man künftig weniger versprechen und mehr vom Versprochenen umsetzen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.