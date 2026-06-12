Mit dem Anne-Frank-Aktionstag soll unter anderem die aktive Erinnerungsarbeit gegen das Vergessen gestärkt werden. (picture alliance )

Mit etwa 126.000 Schülerinnen und Schülern sei zum zehnten Jubiläum des Aktionstages gegen Antisemitismus und Rassismus ein Teilnahmerekord aufgestellt worden, teilte das Anne Frank Zentrum in Berlin mit. In diesem Jahr stand der Tag unter dem Motto "Geschichte erzählen". Mit dem Aktionstag soll unter anderem die aktive Erinnerungsarbeit gestärkt werden.

Der Schulaktionstag findet seit 2017 jährlich an Anne Franks Geburtstag statt und soll an die Lebensgeschichte des jüdischen Mädchens sowie an die Verbrechen der NS-Zeit erinnern. Zur Vorbereitung wurde den Schulen kostenfreies Lernmaterial zur Verfügung gestellt. Das Schicksal des von den Nazis ermordeten Mädchens wurde durch die Veröffentlichung ihres Tagebuchs weltweit bekannt.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.