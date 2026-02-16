Tarifstreit
Ab Dienstag Verkehrsbehinderungen in vielen Regionen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn GmbH

In vielen Regionen Deutschlands müssen Autofahrer in dieser Woche wegen eines Streiks bei der Autobahn GmbH mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

    Blick aus der Ferne: Eine Autoschlange zieht sich in einer Tunnelöffnung hinein.
    Auch am Elbtunnel drohen wegen eines Streiks Staus (Archivbild vom Januar). (Bodo Marks / dpa / Bodo Marks)
    Die Gewerkschaft Verdi hat zu den Ausständen aufgerufen, die am Dienstag mit zwischenzeitlichen Arbeitsniederlegungen in den Niederlassungen der bundeseigenen Gesellschaft beginnen. Am Mittwoch sollen dann bundesweit Autobahnmeistereien bestreikt werden, so dass Dienstleistungen eingeschränkt sein können oder ganz entfallen. Am Donnerstag und Freitag sind viele Tunnelleitzentralen betroffen.
    Verdi fordert für die rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 300 Euro monatlich mehr. Bereits Anfang des Monats waren Tunnelleitzentralen bestreikt worden.
