Tarifstreit

Die Gewerkschaft Verdi hat zu den Ausständen aufgerufen, die am Dienstag mit zwischenzeitlichen Arbeitsniederlegungen in den Niederlassungen der bundeseigenen Gesellschaft beginnen. Am Mittwoch sollen dann bundesweit Autobahnmeistereien bestreikt werden, so dass Dienstleistungen eingeschränkt sein können oder ganz entfallen. Am Donnerstag und Freitag sind viele Tunnelleitzentralen betroffen.
Verdi fordert für die rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 300 Euro monatlich mehr. Bereits Anfang des Monats waren Tunnelleitzentralen bestreikt worden.
Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.