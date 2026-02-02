Tourismus

Ab heute muss Eintritt für den Trevi-Brunnen in Rom gezahlt werden

In Rom müssen Touristen ab heute Eintritt für den Zugang zum weltberühmten Trevi-Brunnen bezahlen. Um den abgegrenzten Bereich direkt am Wasserbecken betreten zu dürfen, werden zwei Euro fällig. Die Stadt Rom versucht mit der Maßnahme, die Besucherströme besser steuern zu können.