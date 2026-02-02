Das neue Zugangssystem gilt an den meisten Tagen von 9 bis 22 Uhr, montags und freitags von 11:30 Uhr bis 22 Uhr. Die Piazza vor dem Brunnen bleibt frei zugänglich.
Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt Rom den Besucherandrang begrenzt. Seitdem dürfen sich 400 Personen gleichzeitig an dem Brunnen aufhalten. In Spitzenzeiten wurden bis zu 70.000 Besucher pro Tag gezählt. Das Wahrzeichen gehört zu den meist besichtigten Orten der italienischen Hauptstadt.
Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.