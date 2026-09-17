Bundestagsabgeordnete bringen Gegenantrag ein. (picture alliance / Caro Kadatz)

Die fraktionsübergreifende Gruppe plädiert dafür, dass sich alle Bürger nach dem 18. Geburtstag zur Organspende positionieren. Darüber hinaus soll es eine weitere Aufklärungskampagne geben.

Die Befürworter der Widerspruchslösung hatten ihren Gesetzentwurf bereits im August eingebracht. Er sieht vor, dass jeder, der nicht aktiv widerspricht, zum potenziellen Organspender wird. Bislang wird nur derjenige Spender, der sich ausdrücklich dafür entschieden hat oder dessen Angehörige einer Spende zustimmen. Beide Anträge werden nächste Woche im Bundestag beraten.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.