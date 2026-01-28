Julia Klöckner (CDU), Bundestagspräsidentin, spricht im Bundestag. (Elisa Schu / dpa / Elisa Schu)

"Wir erinnern nicht, damit wir vergessen dürfen", erklärte Klöckner. Es habe lange gedauert, bis sich die deutsche Gesellschaft der Aufarbeitung des Nationalsozialismus gestellt habe. Heute müsse man feststellen, dass Hass wieder gesellschaftsfähig geworden sei. Als Deutsche trage man eine besondere Verantwortung, dem Hass gegen Jüdinnen und Juden entgegenzutreten.

Holocaust-Überlebende Tova Friedman als Gastrednerin

Nach Klöckner hält die Holocaust-Überlebende Tova Friedman eine Rede. Sie ist eine der wenigen noch lebenden Zeitzeugen. Die 87-Jährige war als Kind in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt worden. Sie betreibt heute mit ihrem Enkel einen Tiktok-Kanal, um die Erinnerung an die Judenverfolgung wachzuhalten. Auch Bundespräsident Steinmeier spricht vor den Abgeordneten.

Anlass der Gedenkstunde ist der gestrige Holocaust-Gedenktag. Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee das deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit.

Papst verurteilt bei Generalaudienz Antisemitismus

Papst Leo XIV. verurteilte bei einer Generalaudienz im Vatikan Antisemitismus und Völkermord scharf. Er appelliere an die internationale Gemeinschaft, stets wachsam zu bleiben, damit der Schrecken des Völkermords niemals wieder ein Volk heimsuche. Es müsse eine Gesellschaft entstehen, die auf gegenseitigem Respekt und dem Gemeinwohl gründe.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.