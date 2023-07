EU-Parlament

Die EU-Parlamentarier wollen mehr Sicherheit bei der Versorgung mit Arzneimitteln. (Jean-Francois Badias/AP/dpa)

Die Abgeordneten nahmen in Straßburg einen Bericht an, in dem eine stärkere Autonomie im Bereich Arzneimittel gefordert wird. Die Vergabe von Aufträgen durch die EU soll transparenter werden. Zudem appellierten sie an die EU-Kommission, in Strategien zu investieren, um beispielsweise Long-Covid besser bekämpfen zu können.

Die EU-Parlamentarier votierten außerdem für mehr Nachhaltigkeit bei Produkten. Für technische Geräte soll es etwa - wie es heißt - für einen "angemessenen Zeitraum" Software-Updates und Ersatzteile geben. Unverkaufte Geräte sowie Textilien sollen nicht mehr vernichtet werden dürfen. Bei der Produktion sollen Mindeststandards gelten, um Klima und Ressourcen zu schonen.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.