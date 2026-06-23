Insgesamt seien im Mai 200.000 dieser Fahrzeuge erstmals zugelassen worden, das seien 43 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Auch Hybridautos verkauften sich stärker.
Der Verband führte das auf staatliche Kaufprogramme zurück. Zusätzlich dürften aber auch die hohen Kraftstoffpreise infolge des Iran-Kriegs eine Rolle spielen.
Insgesamt wurden im Mai 3,2 Prozent mehr Autos neu zugelassen. Der Absatz reiner Verbrennerfahrzeuge sank dabei um rund ein Fünftel.
Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.