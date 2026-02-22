Olympische Spiele

Die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt, die Gold und Bronze gewonnen hatten, werden die deutsche Fahne in die geschichtsträchtige Arena tragen. Das römische Amphitheater wurde im ersten Jahrhundert nach Christus erbaut und dient heute unter anderem als Ort für Konzertveranstaltungen.
Am letzten Wettkampftag der Spiele von Mailand und Cortina gibt es noch fünf Entscheidungen, unter anderem im Eishockey der Männer, wo Kanada und die USA im Finale aufeinander treffen.
Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.