Die 12-Regel bei den Spritpreisen sorgt für enorme Schwanken. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE)

Wie eine Auswertung des ADAC ergab, betrug die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstpreis eines durchschnittlichen Tages im Mai 14,6 Cent pro Liter bei Super E10. Bei Diesel lag sie demnach bei 18,4 Cent pro Liter. Am günstigsten sei das Tanken um kurz vor Mittag. Der ADAC verglich für die Untersuchung die Preise von gut 14.000 Tankstellen.

Die Tankstellen dürfen seit April die Spritpreise nur noch einmal am Tag anheben, und zwar um 12 Uhr. Preissenkungen sind aber jederzeit erlaubt. Diese Regelung ist Bestandteil eines ersten Maßnahmenpakets der Bundesregierung in der Energiekrise.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.