Verkehr
ADAC rechnet wegen Ferienbeginn in drei Bundesländern mit Reisewelle und Staus

Wegen des Ferienbeginns in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland rechnet der ADAC für das kommende Wochenende mit einer ersten großen Sommerreisewelle.

    Stau auf der Autobahn A1 in Hamburg
    Wegen Ferienbeginn in einigen Bundesländern rechnet der ADAC am Wochenende mit längeren Staus (Archivbild). (picture alliance/blickwinkel)
    Auch in mehreren europäischen Nachbarländern wie der Schweiz, Polen und Dänemark begännen die Ferien, teilte der Automobilclub in München mit. Deshalb sei auf vielen Autobahnen mit deutlich mehr Verkehr und längeren Staus zu rechnen. Hinzu kämen die Belastungen durch mehr als 1.000 Baustellen.
    Der ADAC warnte, auf den klassischen Reiserouten in Richtung Süden sowie zur Nord- und zur Ostsee sei bereits ab Freitagmittag mit starkem Verkehr zu rechnen.
    Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.