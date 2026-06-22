Auch in mehreren europäischen Nachbarländern wie der Schweiz, Polen und Dänemark begännen die Ferien, teilte der Automobilclub in München mit. Deshalb sei auf vielen Autobahnen mit deutlich mehr Verkehr und längeren Staus zu rechnen. Hinzu kämen die Belastungen durch mehr als 1.000 Baustellen.
Der ADAC warnte, auf den klassischen Reiserouten in Richtung Süden sowie zur Nord- und zur Ostsee sei bereits ab Freitagmittag mit starkem Verkehr zu rechnen.
Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.