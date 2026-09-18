Hohe Kraftstoffpreise

Die Debatte über Entlastungen angesichts der Kraftstoffpreise geht weiter. (picture alliance / ABBfoto / HANSI HAMBURG)

Eine ADAC-Sprecherin sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, das würde private Haushalte entlasten und einen weiteren Anreiz für den Kauf von Elektroautos schaffen. Neben fehlenden Lademöglichkeiten sei der hohe Anschaffungspreis ein Grund, warum Verbraucher zögerten. Handwerkspräsident Dittrich sprach sich ebenfalls für eine geringere Stromsteuer aus, ebenso wie für eine Senkung der Lohnnebenkosten. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Regierung dürfe sich aber nicht um eine Lösung der strukturellen Probleme herumdrücken.

Nach einem Bericht des Portals "Table.Briefings" sollen Bundeskanzler Merz und Finanzminister Klingbeil am Abend über mögliche Entlastungen beraten haben, ebenso wie die Fraktionsspitzen von Union und SPD.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.