Rauchsäule über dem internationalen Flughafen von Riad (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Luo Chen)

Das Vorgehen der mit dem Iran verbündeten Miliz gefährde die Sicherheit und Stabilität in der Region und verletze das Völkerrecht, heißt es in separaten Erklärungen der drei Staaten. Zudem sicherten sie Saudi-Arabien Unterstützung beim Schutz seiner Souveränität zu.

USA warnen vor Eskalation

Auch das US-Außenministerium warnte vor einer Verschärfung des Konflikts. In einer Reisewarnung heißt es, US-Staatsbürger sollten Reisen in die Region ernsthaft überdenken. Die militärischen Auseinandersetzungen könnten rasch eskalieren. In der Reisewarnung wird auch auf Angriffe auf zivile Flughäfen verwiesen.

Die Huthi-Miliz hatte gestern nach eigenen Angaben mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen Riad angegriffen. Nahe dem Flughafen brannte ein Öltank. Die saudischen Behörden warnten erstmals seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe mit der Huthi-Miliz vor Angriffen auf die Hauptstadt.

In der vergangenen Woche hatte die vom Iran unterstützte Miliz die Kontrolle über große Teile der jemenitischen Küste übernommen. Sie kündigte eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien an.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.