Der Übergang Rafah wurde häufig für Hilfslieferungen in den Gazastreifen genutzt (Mohammed Arafat / AP / dpa / Mohammed Arafat)

Das ägyptische Außenministerium kritisierte die israelische Regierung für die jüngsten Verstöße gegen die Waffenruhe mit der militant-islamistischen Hamas. Der Appell Ägyptens richtete sich an beide Seiten. Es müssten jegliche Handlungen vermieden werden, die den derzeitigen Weg zu einer Befriedung gefährden könnten.

Die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten ist Teil des Waffenruhe-Abkommens. Der Übergang ist seit fast zwei Jahren nahezu ununterbrochen geschlossen gewesen. Es ist der einzige Weg in den Gazastreifen, der nicht über israelisches Staatsgebiet führt. Dieser wurde häufig von Hilfsorganisationen genutzt.

