Ägypten verstärkt die Truppen entlang der Grenze zum Gazastreifen. (picture alliance / AP / Fatima Shbair)

Dazu sollen rund 40.000 Soldaten, Luftabwehrsysteme und Panzer in das Gebiet entsandt werden, wie israelische und arabische Medien übereinstimmend berichten. Die Regierung in Kairo befürchte, dass die von Israel geplante Einnahme von Gaza-Stadt zu einer Massenflucht von Palästinensern sowie Chaos im Grenzgebiet führen könnte. In Gaza-Stadt halten sich laut Schätzungen bis zu eine halbe Million Menschen auf.

Das Nachrichtenportal Al-Arabi Al Jadeed berichtet unter Berufung auf ranghohe ägyptische Quellen, die Verstärkung der Truppen entlang der Grenze sei auch ein Signal an Israel, dass Ägypten jeden Versuch ablehne, Palästinenser gewaltsam in andere Länder zu vertreiben.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.