Wie die ARD berichtete, nimmt sich dann deren Innere Kommission erstmals der Veranstaltung von Anfang Juni an, bei der250 Teilnehmerin die Rolle von fiktiven Abgeordneten schlüpfen. Thema werde auch sein, ob das Planspiel überhaupt weiter bestehen könne, hieß es. Bisher wurden Vorwürfe gesammelt und überprüft. Linken-Fraktionschef Pellmann forderte, sich nochmal über das Einhalten von Regeln zu verständigen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Haßelmann betonte, es sei notwendig, dass sich der Ältestenrat mit den Vorfällen beschäftigt. Die AfD drängte auf lückenlose Aufarbeitung.
Bei dem Planspiel, zu dem Abgeordnete der Parteien junge Leute in den Deutschen Bundestag einladen, hatte es dem Vernehmen nach teils massive Auseinandersetzungen zwischen rechts- und linksgerechten Teilnehmern gegeben. Im Raum stehen gegenseitige Vorwürfe wie Beleidigung, systematische Ausgrenzung, Mobbing, rechtsextremistische und rassistische Ausfälle sowie Tätlichkeiten.
Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.